Kayseri'de 'Yaşlılık Çalıştayı' düzenlendi

Aile yılı kapsamında Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde 'Yaşlılık Çalıştayı' gerçekleştirildi. Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, yaşlı bireylerin toplumdaki önemine değindi.

2025 Aile Yılı kapsamında Kayseri’de yaşlı nüfusun yaşam kalitesini yükseltmek, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla "İl Yaşlılık Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştay Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Programa Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, il protokolü, üniversite temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katılım sağladı.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, yaşlı bireylerin toplumdaki önemine vurgu yaparak, “Yaşlılık, hayatın en değerli dönemlerinden biridir. Bu dönem; sabrın, emeğin ve sevginin olgunlaştığı, hayat tecrübelerinin bizlere ışık tuttuğu bir evredir. Bizler, büyüklerimizi yalnızca geçmişin tanıkları olarak değil, yarınlarımızın rehberleri olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalıştay kapsamında, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye, bilgi ve birikimlerini gelecek nesillere aktarmaya yönelik fikir, öneri ve projeler ele alındı. Ortaya çıkan sonuçların, II. Yaşlılık Şurası’na katkı sunması hedeflendiği belirtildi.

