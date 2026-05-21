Kayseri’de yatırım danışmanlığı ilanıyla dolandırdılar, jandarma ekiplerince yakalandılar

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İstanbul, Yozgat ve Kayseri’de sosyal medya platformları üzerinden “yatırım danışmanlığı” gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, Erzurum ve İzmir’de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Şanlıurfa ve Aydın’da internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Kocaeli’de “resmi belgede sahtecilik” suçunu işledikleri, Adana’da tütün kaçakçılığı yaptıkları, Antalya ve Gaziantep’te ise tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 748 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi. Operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71’i tutuklandı. 75’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.