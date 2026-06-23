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  • Kayseri'de yayaya yol vermeyen 2 sürücüye 11 bin TL ceza

Kayseri'de yayaya yol vermeyen 2 sürücüye 11 bin TL ceza

Kayseri'de, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya yol vermeği belirlenen 2 sürücüye toplam 11 bin 324 TL para cezası uygulandı.

Kayseri'de yayaya yol vermeyen 2 sürücüye 11 bin TL ceza

Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, 2 araç yol vermeyerek seyrine devam etti. Bu anlar yayaya yol veren başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. 2 aracın sürücüsüne toplam 11 bin 324 TL para cezası uygulandı. 

Haber Merkezi

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