Kayseri'de yayaya yol vermeyen 2 sürücüye 11 bin TL ceza
Kayseri'de, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya yol vermeği belirlenen 2 sürücüye toplam 11 bin 324 TL para cezası uygulandı.
Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, 2 araç yol vermeyerek seyrine devam etti. Bu anlar yayaya yol veren başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. 2 aracın sürücüsüne toplam 11 bin 324 TL para cezası uygulandı.