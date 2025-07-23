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Kayseri'de Yaz Gecelerine Renk Katacak Etkinlik: Gece Kayağı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Sukaypark'ta, su sporları tutkunları için heyecan verici bir etkinlik düzenliyor. **Gece Kayağı** adı verilen bu etkinlik, 26 Temmuz Cumartesi günü 19.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayseri'de Yaz Gecelerine Renk Katacak Etkinlik: Gece Kayağı

Sadece wakeboard yapanlara özel olarak düzenlenen etkinlikte, 12 kişilik bir kontenjan mevcut. Katılımcılar, gece ışıkları altında su kayağı yapmanın keyfini çıkaracaklar.

Spor A.Ş., her yaş grubundan Kayseriliye kaliteli spor hizmeti sunma hedefi doğrultusunda, yaz akşamlarına renk katacak bu tür aktivitelerle sporun ve sağlıklı yaşamın önemini vurguluyor.

Etkinliğe katılmak isteyenler, www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir. 2 saatlik özel “Gece Kayağı” seans ücreti 750 TL olarak belirlenmiş olup, etkinlikte abonelik kullanımları geçerli olmayacak.

Bu yaz, Sukaypark’ta gerçekleştirilecek Gece Kayağı etkinliği ile su sporları tutkunları unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Haber Merkezi

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