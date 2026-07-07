Kayseri'de Yaz Kur'an Kursları Başladı

Açılışta yapılan konuşmada, yaz Kur’an kurslarının çocukların ve gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinde önemli bir rol üstlendiği vurgulandı. Öğrencilerin yaz tatilini verimli şekilde değerlendirmesi gerektiği ifade edilirken, Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin, dini bilgileri doğru kaynaklardan edinmenin ve güzel ahlakı hayatın merkezine almanın önemi üzerinde duruldu.

Programda kursların hayırlı ve bereketli geçmesi temennisi dile getirildi. Yaz Kur’an kursları, kent genelinde farklı cami ve kurs merkezlerinde öğrencilerin katılımıyla devam edecek.