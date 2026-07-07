Kayseri'de Yaz Kur'an Kursları Başladı
Kayseri'de yaz dönemi Kur'an kursları düzenlenen açılış programıyla başladı. Talas İlçe Müftülüğü tarafından Hacı Halil Bayraktar Camii'nde gerçekleştirilen programa İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Talas İlçe Müftüsü Şevket Karaca, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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