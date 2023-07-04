Kayseri'de Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı

Kayseri'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

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  • 04.07.2023 14:20
  • Güncelleme: 04.07.2023 16:31
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Kayseri'de Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları’nın açılışı yapıldı.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürleri, antrenörler, sporcular ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan açılış törenine ilgi yoğun oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada, “Yaza hareketli giriyoruz. Okulların tatile girmesi ile birlikte sporcu alt yapısını güçlendirmek, sporu tabana yaymak, 3’ten 93’e spor alışkanlığını oluşturmak ve ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek sporcular yetiştirmek amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından her yıl düzenlenen ve yıl boyu devam eden GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarının açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Buradan tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor yapmaya tesislerimize bekliyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Zeybek Gösterileri, Okul öncesi öğrencilerinin spor gösterileri, karate gösterileri ve Cimnastik gösterileri düzenlendi. Tören sonunda İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı okul öncesi spor kurslarındaki minik sporculara hediye takdim etti.

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İHA

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