Kayseri'de yaz tatilinde çocuklar ne yapar: Yaz Kurs İmkanları

Gençlik ve Spor Kayseri İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, gençler için yaz tatilinde ücretsiz kurs imkanı verildiğinden bahsetti. Müdür Kabakcı, özellikle su sporlarında yoğunluk olduğunu belirtirken kursların da ücretsiz olduğunu vurgulayarak, “Okullarımızın kapanmasıyla birlikte yoğun eğitim programları içerisinden sonra tabi ki çocuklarımız ve öğrencilerimizin hızlı bir şekilde, başta ailelerimizle birlikte de tüm illerde temaslarımız var. Bakanlık olarak da illerimizde yaz spor okullarını başlatmış bulunuyoruz. Şu anda ferdi sporlardan takım sporların hepsine, geleneksel sporlar ve özellikle de engelli kardeşlerimiz dahil olmak üzere tüm branşları yaptırıyoruz. Tesislerimiz bunun için uygun. Çok değişik alanlarda tesislerimiz mevcut. Uzman antrenörler eşliğinde, özellikle eğitim-öğretim programının akabinde çocuklarımıza spor kültürünü yaygınlaştırmak, aynı zamanda sporun tabana yayılması olgusunu ortaya koymak adına güzel programları yaptık. Herkesi testlerimize bekliyoruz ve beklerken de zaten yoğun katılımlar var. Başta su sporları, yüzme, takım sporları, ferdi sporlar olmak üzere hepsini şu anda çocuklarımızın hizmetine sunduk. Açık havuzlarımız da dahil ilçelerimize kadar koyduk. Nihayetinde bizim söylediğimiz gibi sağlıklı nesiller yetiştirebilmek, çocukları sporla tanıştırabilmek, sporla mutluluğu tatmalarını sağlamak, sporun birleştirici gücünü ortaya koyabilmek adına da önemli bir araç olarak görüyoruz. Yaz spor okulları gerçekten coşkulu bir şekilde devam ediyor. Son dönemlerde özellikle annelerimizin sportif bilince ulaşmasıyla bizler çok daha kolay bir şekilde çocuklarımızı spor yapmaya teşvik edebiliyoruz.Herhangi bir ücret yok, hizmetlerimiz uzman antrenörler eşliğinde ücretsizdir. Hem online hem de yüz yüze istediği tesiste bilgi alabiliyorlar” şeklinde konuştu.