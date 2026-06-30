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  • Kayseri'de yaz yoğunluğu: Belediyelere ait 14 havuz vatandaşların ilgi odağı oldu

Kayseri'de yaz yoğunluğu: Belediyelere ait 14 havuz vatandaşların ilgi odağı oldu

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte havuzlarda yoğunluk arttı. Kayseri'de merkezde Büyükşehir Belediyesi'ne ait 8, Kocasinan Belediyesi'ne ait 4 ve Melikgazi Belediyesi'ne ait 2 havuzlu tesis bulunuyor.

Kayseri'de yaz yoğunluğu: Belediyelere ait 14 havuz vatandaşların ilgi odağı oldu

Sıcak havalarda vatandaşların aktivite tercihi genellikle havuzlardan yana olurken, Kayseri’deki havuzlu tesisler de araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Kayseri’de merkezde Büyükşehir Belediyesi’ne ait 8, Kocasinan Belediyesi’ne ait 4 ve Melikgazi Belediyesi’ne ait 2 havuzlu tesis bulunuyor.

Tesislerde gün, saat ve seanslar farklılık gösterebiliyor. Ayrıca bazı tesisler yalnızca kadınlara, bazı tesisler ise yalnızca erkeklere hizmet veriyor. Vatandaşlar tesislerle ilgili bilgilere ilgili kurumun sitesinden online olarak erişebiliyor ve rezervasyon oluşturabiliyor


Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesisler;
Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi, İldem Sosyal Yaşam Merkezi, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi, Talas Toki Spor Tesisi, Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi, Talas Sosyal Yaşam Merkezi, Belsin Yüzme Havuzu, Sümer Yüzme Havuzu, Erciyes Yüksek İrtifa kamp merkezi (üyelere kapalı profesyonel sporcu havuzu).

Kocasinan Belediyesi’ne ait tesisler;
Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi, Kocasinan Akademi Mimarsinan, Kocasinan Akademi Yunusemre, Kocasinan Akademi Yakut.

Melikgazi Belediyesi’ne ait tesisler; Danişment Gazi Sosyal Tesisi, Tınaztepe Sosyal Tesisi.

Haber Merkezi

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