Kayseri'de yazlık buğday üretimi geleneği sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde daha önce tohum dağıtımı gerçekleştirilen yazlık buğdayın hasadı yapıldı.

Pınarbaşı İlçesi, Kırkpınar Mahallesinde yapılan hasada İl Müdür Vekili Sami Yılmaz, İl Müdür Yardımcısı Ayhan Temiz ile il ve ilçe müdürlüğü teknik ekipleri katıldı. Biçerdöverin direksiyonuna geçerek hasada eşlik eden İl Müdür Vekili Sami Yılmaz; “İlimizde uyguladığımız Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE ) Projesi ile çiftçilerimize hububat, aspir, yem bitkisi tohumları ve sebze fidesi teminine kadar farklı alanlarda destekler sağlıyoruz. Bu gün yine projemiz çerçevesinde tohumumu dağıttığımız yazlık buğdayın hasadını gerçekleştirmekteyiz. Yazlık buğday Kayseri’de geçmişte üretimi yapılan ancak zaman içerisinde unutulmuş bir üretim şekliydi. Biz ilk olarak 2021 üretim sezonunda çok kısa sürede uygulamaya aldığımız proje ile bu kadim toprakların kıymetli çiftçilerine zaman içerisinde unutulan yazlık buğday ekimini tekrar hatırlatmış olduk. Yazlık buğday projesi sayesinde nadas alanlarımızı daraltarak üretimimizi artırma gayesi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu. Yılmaz; “2023 yılında da Ceylanpınar TİGEM işletmesinden 456 bin kg Ceyhan-99 çeşidi sertifikalı yazlık buğday tohumu temin ederek çiftçilerimiz kullanıma sunduk. Ağırlıklı olarak Pınarbaşı ilçesi, Uzunyayla bölgesi olmak üzere İlimizde yaklaşık 20 bin dekar alanda ekiliş gerçekleştirildi. Bu bölge seçilmesinin nedeni ise yazlık buğdayın yüksek rakımlı bölgelere daha uygun olmasıdır. Nadasa bırakılacak bu alanların üretime kazandırılmasıyla hem çiftçilerimize hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağladık. Belki de tohum desteği vermesek bu alanlar nadasa bırakılacak ve yaklaşık 7 bin ton ekmeklik buğday elde edilemeyecekti. Bakanlığımız ve başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Yerel Yönetimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ederek, üretim materyali temin ve dağıtım konularında gayretle çalışmaya ve üretene destek olmaya devam edeceğiz. Bir hasat sezonunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hasatların ve projelerin ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Pınarbaşı ilçesi, Kırkpınar Mahallesi’nde çiftçilerinden yazlık buğday ekilişi yapan Kenan Aydemir ise, “33 yaşındayım, 10 yıldır çiftçilikle uğraşmaktayım. Bu iş bizim baba mesleğimizdir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen yazlık buğdayı 3 yıldır ekiyorum. Mahallemizin rakımı 1700 metre civarındadır. Bu senede 400 dekar alanda ekiliş gerçekleştirdim. Dekardan 350 kilogramlık ürün aldım ve kalitesinden çok memnunum. Bizlerin ata topraklarını terk etmemesi, buralara sahip çıkması ve kırsalda yaşamaya devam edebilmesi için bu tür projelerin artarak devam etmesini istiyorum. Desteklerinden dolayı Bakanlığımıza, il müdürümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.