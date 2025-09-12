Kayseri'de Yelkenler Suya İndi: Anadolu'nun Ortasında Bir Deniz Rüyası

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri’nin yelken ve kano gibi branşlarda ciddi adımlar attığını vurgularken, TYF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özkaleli, kentin yelken sporunda daha görünür hale geleceğini ve teknik destek sağlanacağını belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yamula Barajı’nın potansiyelini su sporlarıyla değerlendirmek istediklerini ifade ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ancak en dikkat çekici açıklama, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten geldi. “Kayseri su sporlarının merkezi olacak demiştik” diyen Vali Çiçek, yelkenin sadece bir spor değil, gençlerin sosyal gelişiminde etkili bir araç olduğunu vurguladı. Aileleri bu alanda çocuklarını teşvik etmeye çağıran Çiçek, Kayseri’nin olimpik su sporlarında öncü bir şehir olma hedefini yineledi.

Yedi farklı ilden gelen on kulüp ve 57 sporcunun katılımıyla başlayan yarışlar, 14 Eylül’e kadar sürecek. Anadolu’nun ortasında dalga dalga yayılan bu heyecan, Kayseri’nin suyla kurduğu yeni hikâyenin ilk cümleleri gibi.