  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Yelkenler Suya İndi: Anadolu'nun Ortasında Bir Deniz Rüyası

Kayseri'de Yelkenler Suya İndi: Anadolu'nun Ortasında Bir Deniz Rüyası

Kayseri, su sporlarında yeni bir sayfa açıyor. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Optimist Yarışları, Kuşçu Marina Su Sporları Merkezi'nde coşkulu bir açılışla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan etkinlik, Kayseri'nin suyla kurduğu yeni bağın simgesi haline geldi.

Kayseri'de Yelkenler Suya İndi: Anadolu'nun Ortasında Bir Deniz Rüyası

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri’nin yelken ve kano gibi branşlarda ciddi adımlar attığını vurgularken, TYF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özkaleli, kentin yelken sporunda daha görünür hale geleceğini ve teknik destek sağlanacağını belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yamula Barajı’nın potansiyelini su sporlarıyla değerlendirmek istediklerini ifade ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ancak en dikkat çekici açıklama, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten geldi. “Kayseri su sporlarının merkezi olacak demiştik” diyen Vali Çiçek, yelkenin sadece bir spor değil, gençlerin sosyal gelişiminde etkili bir araç olduğunu vurguladı. Aileleri bu alanda çocuklarını teşvik etmeye çağıran Çiçek, Kayseri’nin olimpik su sporlarında öncü bir şehir olma hedefini yineledi.

Yedi farklı ilden gelen on kulüp ve 57 sporcunun katılımıyla başlayan yarışlar, 14 Eylül’e kadar sürecek. Anadolu’nun ortasında dalga dalga yayılan bu heyecan, Kayseri’nin suyla kurduğu yeni hikâyenin ilk cümleleri gibi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi'den 15'den Fazla Sağlık Ocağı: Germir'de ASM ve 112 Acil İstasyonu Açıldı
Melikgazi'den 15'den Fazla Sağlık Ocağı: Germir'de ASM ve 112 Acil İstasyonu Açıldı
ERÜ'de Bağışlanan Cihazlar ve Yenilenen Bölümlerle Sağlıkta Yeni Bir Dönem Başladı
ERÜ’de Bağışlanan Cihazlar ve Yenilenen Bölümlerle Sağlıkta Yeni Bir Dönem Başladı
Yeşilhisar Tarihi Hamamı'nda Restorasyon Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Yeşilhisar Tarihi Hamamı'nda Restorasyon Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Tarım sigortasında primler ocak ayı sonuna kadar ödenebilecek
Tarım sigortasında primler ocak ayı sonuna kadar ödenebilecek
Kayseri- İstanbul arasında 132 noktada radar uygulaması
Kayseri- İstanbul arasında 132 noktada radar uygulaması
Ticaret Odası Başkanı Hiçyılmaz FETÖ davasından 2'nci kez beraat etti
Ticaret Odası Başkanı Hiçyılmaz FETÖ davasından 2’nci kez beraat etti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!