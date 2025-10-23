Kayseri'de Yeni Balon Tenis Kortları Hizmete Açıldı

Sporun Yaygınlaşması İçin Yatırımlar Devam Ediyor

Kayseri'de sporun, şehrin her kesimine ulaşması amacıyla yapılan yatırımlar hız kesmeden sürüyor. Yeni tenis kortları, Kayseri’nin spor vizyonuna önemli katkılar sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu tesislerle birlikte şehir genelinde toplam 30 tenis kortu Kayserililerin kullanımına sunulmuş oldu.

Dünya Spor Başkenti Hedefi

Şehrin spor altyapısını güçlendirmek ve “Dünya Spor Başkenti” unvanını elde etmek amacıyla yapılan çalışmalar, Kayseri'nin spor alanındaki hedeflerini daha da ileri taşıyor. Kayseri’nin Avrupa Spor Şehri olarak bilindiği ve ACES tarafından verilen Altın Bayrak ile bu hedefe yönelik adımlar atıldığı belirtildi.

Tenis Sporu İçin Yeni Alanlar

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 8 tenis sahasından 4’ü kapalı hale getirilirken, daha önce var olan 2 kapalı saha ile birlikte toplamda 6 kapalı tenis kortu hizmete girmiş oldu. Bu gelişmeler, Kayseri'yi tenis sporunda söz ettiren bir şehir konumuna getirmeyi amaçlıyor.

Sağlıklı ve Aktif Yaşam Alanları

Yeni tesislerin Kayseri halkına hayırlı olması temennisinde bulunulurken, sporun şehrin her köşesine taşınması için çalışmalara devam edileceği ifade edildi. Bu çerçevede, sağlıklı ve aktif yaşam alanları oluşturma hedefiyle yatırımların artırılacağı belirtiliyor.

Büyükkılıç’a inceleme sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da eşlik etti.