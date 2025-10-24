Kayseri'de Yeni Bir Bisiklet Dönemi: BMX Parkuru ve Eğitim Alanı Açılıyor

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan bu yeni alan, hem amatör bisiklet severler hem de profesyonel sporcular için büyük bir fırsat sunuyor. Açılış töreni, Kayseri'nin spor altyapısını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Bu parkur, şehrin ulusal ve uluslararası düzeyde önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma hedefini destekleyecek.

Tüm bisiklet severler, 25 Ekim’deki açılış etkinliğine davet ediliyor. Kayseri’nin spor alanındaki bu yeni yatırımı, bisiklet tutkunları için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.