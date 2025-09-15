Kayseri’de Yeni Bir Bisiklet Topluluğu: Pedalla Kayseri “İyi İnsanlar Aynı Yolda Buluşur”

Etkinliğe; Dinamik Pedal, Özgür Pedallar, Argos Bisiklet Topluluğu ve Perşembe Akşamı Bisikletçileri (PAB) de katılarak Pedalla Kayseri’ye destek verdi. Bu dayanışma, topluluğun yeni sloganı olan “İyi insanlar aynı yolda buluşur” sözünü adeta gerçeğe dönüştürdü.

"Gençler için yeni bir sayfa açıyoruz"

Erva Marifet Spor Kulübü Başkanı Yasin Yiğit, yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

“Erva Spor Okulları'nın mimarı olan ve bizlere her zaman desteklerini esirgemeyen Kayseri Valiliğimize teşekkür ediyorum. Taekwondo, Kickboks, Boks, Judo, Atletizm ve Hentbol gibi branşların yanında bisikleti de bünyemize dahil etmiş olduk. Spor sadece bireysel gelişim değil, aynı zamanda toplumsal fayda da üretiyor. Bu yolda bizimle heyecanımızı paylaşan tüm misafirlerimize teşekkür ederim.”

"Bisiklet sadece bir spor değil, aynı zamanda bir sorumluluk"

Pedalla Kayseri Bisiklet Topluluğu Başkanı Emre Ercan ise konuşmasında topluluğun felsefesini şu sözlerle özetledi:

“Bugün burada bizimle olan tüm bisiklet topluluklarına teşekkür ediyorum. Hepimiz aynı yolda ilerleyen büyük bir aileyiz ve Pedalla Kayseri bu güzel ailenin yeni bir üyesi oldu.Pedalla Kayseri'nin sadece bisiklet süren bir grup olmadığını, aynı zamanda ortak değerleri paylaşan, insanlığı önceleyen bir topluluk olduğunu anlatıyor.

Bisiklet burada yalnızca bir ulaşım aracı ya da spor değil; birlikte hareket etmenin, güzel niyetlerle yola çıkmanın ve topluma katkı sunmanın bir sembolü haline geliyor. Pedalla Kayseri için önemli olan şey sadece pedal çevirmek değil; kişinin iyi niyetli olması, kalbinin güzel olması ve etrafına fayda sunan biri olmasını amaç ediniyor.

Topluluğumuz, insanları fiziksel olarak bir araya getirmekle kalmıyor, aynı zamanda onları kalpten kalbe bağlayan bir anlayışı da taşıyor. Yol kavramı ise burada asfaltla sınırlı değil; dayanışmanın, saygının ve birlikte iyiliğe yönelmenin sembolü olarak ele alınıyor. Asfaltın üzerinde sürülen tekerleklerden çok, beraber yürünmek istenen ahlaki ve insani yol ön planda. Bu anlayış, Pedalla Kayseri'nin sadece sporla değil, karakterle, duruşla ve ortak değerlerle bir araya gelmiş bir topluluk olduğunu gösteriyor. En sonunda verilen "İyi insanlar aynı yolda buluşur" ifadesi de bu düşüncenin özeti niteliğinde: Gerçek iyilik, benzer kalpleri bir araya getirir ve onları aynı yolda buluşturur. Pedalla Kayseri, işte tam da bu yolun adıdır. Bisiklet, insanın doğayla bütünleşmesini sağlayan çok özel bir spor; içinde sayısız hikâye barındırıyor. Ancak biz sadece pedal çevirmiyoruz, aynı zamanda toplumsal sorumluluk üstleniyoruz. Gençlerimizin gelişimi, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve sporla hayatlarına yön vermeleri için çalışıyoruz.

Bu noktada Sayın Valimiz Gökmen Çiçek, Vali Yardımcımız Ömer Tekeş ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı’nın spora ve bisiklete verdiği değeri biliyor, onların vizyonunun şehrimiz için büyük bir fırsat olduğunu görüyoruz. Sonuna kadar yanlarında yer almaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki: İyi insanlar aynı yolda buluşur.”

İlk turdan coşkulu start

Programın ardından bisikletçiler, Mihrimah Kahve önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Polis korteji eşliğinde gerçekleştirilen ilk bisiklet turu, Millet Bahçesi’nde son buldu. Etkinlik, ikramlar ve sohbetlerle devam etti.

Pedalla Kayseri, bundan sonraki süreçte düzenli bisiklet turlarının yanı sıra keyifli etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleriyle Kayseri’de bisiklet kültürünün gelişmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Pedalla Kayseri’nin mottosu ise artık net: “İyi insanlar aynı yolda buluşur.”