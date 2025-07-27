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Kayseri'de Yeni Bir İlim Yuvası: Dârü'l-Ma'rife İlahiyat Akademisi Açıldı

Dârü'l-Ma'rife İlahiyat Akademisi, 2014'ten bu yana sürdürdüğü eğitimini bugün itibariyle yeni yerinde resmi açılışla gercekleştirdi.

Kayseri'de Yeni Bir İlim Yuvası: Dârü'l-Ma'rife İlahiyat Akademisi Açıldı

Kayseri’de klasik medrese geleneğini yaşatma hedefiyle kurulan Dârü’l-Ma‘rife İlahiyat Akademisi,  geniş bir katılımla resmî açılışını gerçekleştirdi. 

Takriben 300’ün üzerinde davetlinin katıldığı programda, akademinin müdürü Dr. Ahmet Temizkan açılış konuşmasında Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden beri bir ilim merkezi olan Kayseri’nin, bu köklü geleneğini Dârü’l-Ma‘rife ile sürdüreceğini vurguladı.

Bu eğitim ve öğretim binasını tesis eden Hacı Osman Sevgili ailesine, Mustafa Karaköse ailesine ve Mehmet Ergin ailesine ve nice isimsiz kahramana  teşekkürlerini arz ederek konuşmasını tamamladı.

Açılışta konuşan Akademinin hocalarından Yakup Aktaş,
İlahiyat öğrencilerine yönelik klasik usûlde 5 yıllık Arapça ve İslami ilimler eğitimi sunan bu müessesenin, sadece bilgi aktarmayı değil; aynı zamanda ahlak, edep ve dava bilinci kazandırmayı amaçladığını vurguladı.

“İlim, irfan, zikir ve davetle yükselen bir nesil” idealini taşıyan bu ilim yuvası, samimiyetle ilme yönelen öğrencilerini bekliyor.

Modern dünyanın imkânlarını, geleneksel medrese birikimiyle buluşturan Dârü’l-Ma‘rife İlahiyat Akademisi; Kayseri’nin ilim hayatına yeni bir soluk, ümmetin geleceğine umut olma yolunda önemli bir adım attı.

Haber Merkezi

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