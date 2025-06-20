Kayseri'de Yeni Bir Kültür Merkezi: İl Halk Kütüphanesi Millet Bahçesi'nde Açıldı

Kütüphanede, cep sineması, yetişkin ve çocuk kitaplıkları, bebek kitaplığı, grup çalışma alanları, etkinlik ve sergi salonları, kafeterya, 145 kişilik konferans salonu ve toplantı salonları gibi çeşitli olanaklar bulunuyor. Bu zengin içerik, her yaştan Kayseriliye hitap etmeyi hedefliyor.

Kütüphanenin açılışıyla ilgili yapılan açıklamalarda, bu yeni kültür yuvasının Kayseri’nin eğitim geleceğine büyük katkılar sağlayacağı vurgulandı. Kütüphane, dijital uygulamaları ve modern tasarımı ile eğitim ve üniversite merkezi olma iddiasını taşıyor.

İl Halk Kütüphanesi’nin yapımında emeği geçenlere teşekkür edilirken, bu projenin Kayseri için önemli bir kazanım olduğu ifade edildi. Açılışın ardından, kütüphanenin sunduğu imkanların şehrin kültürel hayatına katkı sağlaması bekleniyor.