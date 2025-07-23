Kayseri'de Yeni Bir Kültürel Merkez: Mimarsinan Kent Müzesi

Müzede, Kayseri’nin tarihini, doğasını, kültürel birikimini ve toplumsal belleğini yansıtan 6 tematik bölüm bulunacak. Ayrıca, açık ve kapalı avlular, sergi salonları, müze mağazası, seminer salonları, teknik alanlar, eser depoları ve yönetim ofisleri de müzenin modern yapısında yer alıyor. Kesintisiz sirkülasyon ve görsel süreklilik prensibiyle çağdaş müzecilik anlayışına uygun bir kurgu oluşturulmuş durumda.

Kent Müzesi, Kayseri’nin geçmişten bugüne taşıdığı tüm değerleri tek bir çatı altında toplayarak ziyaretçilerine zengin ve interaktif bir deneyim sunmayı hedefliyor. Giriş kısmında 560 metrekarelik bir fuaye alanı da bulunan müze, şehrin kültürel kimliğine önemli bir katkı sağlamak için hazırlanıyor.

Mimarsinan Kent Müzesi, Kayseri’nin kültürel ve tarihi kimliğini yaşatacak önemli bir merkez olma yolunda ilerliyor.