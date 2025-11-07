Kayseri'de Yeni Bir Okul İnşaatı Başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gökkent Mahallesi'nde hayırsever iş birliğiyle yapımı süren 16 derslikli ilkokul inşaatını sürdürüyor. İnşaat alanında gerçekleştirilen incelemelerde, projenin detayları ve bölgedeki eğitim ihtiyaçları hakkında bilgi alındı.
Büyükşehir Belediyesi, hayırsever desteğiyle hayata geçirilen bu okul projesinin, Kayseri'nin eğitim altyapısına önemli katkılar sağlayacağını belirtiyor. Yapım aşamasında olan ilkokulun, bölgedeki yoğun talebe yanıt vermesi bekleniyor.
16 sınıftan oluşacak olan okul, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Bu projenin, Gökkent Mahallesi’nin eğitim ihtiyaçlarını karşılamada büyük rol oynaması hedefleniyor.
İnceleme ziyaretine, Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey yöneticileri ve yüklenici firma yetkilileri de katıldı. Proje, bölgedeki eğitim imkanlarının artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.