Kayseri'de Yeni Bir Spor ve Turizm Destinasyonu: Kano'cular Buraya Akacak

Tomarza'nın doğal güzellikleri ve Zamantı Irmağı'nın sunduğu olanaklarla, kano sporuna elverişli bir merkez oluşturulması hedefleniyor. Bu alan, hem yerel halk hem de kente gelen ziyaretçiler için çeşitli doğa aktiviteleri sunarak, bölgenin turizm potansiyelini artırmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen yetkililer, kano parkurunun bölgeye katacağı değeri ve sağlanacak sosyal faydayı dile getirdi. Ayrıca, ziyaret sırasında vatandaşlarla bir araya gelinerek, bölgedeki yerel lezzetler de tanıtıldı.

Zamantı Irmağı üzerinde gerçekleştirilen bot gezisi, projenin değerini bir kez daha gözler önüne serdi. Kano merkezi, Kayseri'nin spor alanındaki başarısını daha da ileri taşımayı hedeflerken, doğa turizmini de canlandıracak bir rota sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle hayata geçirilen bu projeyle birlikte, Kayseri'nin "Yılın En İyi Spor Şehri" unvanını güçlendirme hedefi de desteklenmiş oluyor. Tomarza Kano Merkezi, doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirerek, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.