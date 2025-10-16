Kayseri'de yeni katlı kavşağı açılışa gün sayıyor

85 gün gibi kısa bir sürede tamamlanma aşamasına gelen kavşak projesi, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve araç geçişlerini daha akıcı hale getirmeyi hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, hem kent merkezindeki ulaşımda kolaylık sağlanacak hem de vatandaşların zaman kazanması bekleniyor.

Kavşak inşaatında yapılan denetimlerde, tüm hazırlıkların titizlikle sürdüğü vurgulanıyor. Projenin her detayı dikkatle ele alınarak, açılış için gerekli tüm çalışmalar hızla devam ediyor.

Meteoroloji Katlı Kavşağı, Kayseri’nin ulaşım altyapısında örnek bir yatırım olarak öne çıkarken, bu tür projelerin şehir içi ulaşımı rahatlatma konusundaki önemi bir kez daha gözler önüne seriliyor. Açılış tarihi yaklaşırken, hazırlıkların tamamlanması için heyecanlı bir bekleyiş sürüyor.