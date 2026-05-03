Kayseri'de Yeni Nesil Genç Girişimciler Derneği Açıldı

Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesinde yapılan açılışa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Yeni Nesil Genç Girişimciler Derneği Başkanı Coşkun Deniz, siyasi partilerin temsilcileri, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Yeni Nesil Genç Girişimciler Derneği Başkanı Coşkun Deniz, “Bugün burada yalnızca bir derneğin kapılarını açmak için değil, yeni bir fikrin, yeni bir vizyonun ve güçlü bir geleceğin temelini atmak için bir araya geldik.

Bugün doğan bu yapı; adıyla genç, hedefiyle büyük, vizyonuyla güçlü bir yürüyüşün başlangıcıdır. Yeni Nesil Genç Girişim Derneği, sadece bir sivil toplum kuruluşu değil; üretimin, dayanışmanın, teknolojinin ve milli kalkınma idealinin buluştuğu bir irade merkezidir. Ve bugün bu irade; yalnızca bir fikirden ibaret değildir. Bugün burada, aynı hedefe gönül vermiş 241 kişilik güçlü bir kadroyla yola çıkıyoruz” diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Deniz, “Her biri kendi alanında üreten, düşünen, memleket sevdasını omzunda taşıyan bu büyük aile; yalnızca Kayseri’ye değil, Türkiye’nin geleceğine değer katma iradesiyle bir aradadır. Çünkü biz kalabalık değiliz; hedef birliği yapmış güçlü bir teşkilatız. Biz inanıyoruz ki; bir milletin yükselişi, sadece geçmişiyle gurur duymasıyla değil; geleceği inşa edecek gençlerine fırsat vermesiyle mümkündür. Biz o gençliğe inanıyoruz. Bugün artık çağ değişmiştir. Rekabet; sadece sermaye ile değil, bilgiyle, teknolojiyle, yapay zekayla ve güçlü organizasyonlarla kazanılmaktadır.

İşte bizler, Kayseri’nin üretim ruhunu; Anadolu’nun bereketini; Türk milletinin çalışkanlığını; yeni nesil dijital vizyonla buluşturmak için yola çıktık” ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Öner Gülsoy ise, “Burada sadece bir dernek açılışı yapmıyoruz. Burada dürüst, doğru, ahlaki ilkelerle yetişmiş, vatan, millet ve devlet sevdalısı olan arkadaşlar bir araya gelerek açmış olduğu dernek programında bir araya geldik. Bugün ilk adımı atıyoruz. Allah utandırmasın. Hayırlı, uğurlu olsun. Koydukları vizyonda başarılı olacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın da, “Allah yolunuzu açık etsin. Başarılı hizmetler yapacağınıza inanıyorum” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, “Gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Cenab-ı Allah yollarını açık etsin. Bu ülkeye güzel yatırımlar yapmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dernek hizmete açıldı.

