Kayseri'de Yeni Su Deposu İnşaatı Devam Ediyor

Kayseri’nin altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden belediye, kentin çeşitli bölgelerinde su deposu inşaatlarına da önem veriyor. Bu kapsamda, Mimsin bölgesindeki su deposu inşaatı, kentin doğu yönünde büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Proje hakkında bilgi veren yetkililer, su ihtiyacının karşılanması amacıyla Talas’a gelen 1000’lik borularla Konaklar bölgesine su ulaştırılacağını belirtti. Projenin toplam yatırım maliyetinin yaklaşık 400 milyon TL olduğu ifade edildi. Ayrıca, Gesi ve İldem bölgelerinde de yeni su depoları yapılacağı duyuruldu.

Doğu Bölgesi 1. Etap İçme Suyu Temin Projesi kapsamında 8.173 metre çelik hat imalatı tamamlanırken, Konaklar ve İldem bölgelerindeki yeni su depoları, tahliye yapıları ve vantuz odalarının inşaatı da devam ediyor.

Bu önemli projeye, belediye yetkilileri ve KASKİ yöneticileri de destek veriyor. Kayseri’nin su altyapısının güçlendirilmesi için atılan bu adımlar, kentin geleceği açısından büyük bir önem taşıyor.