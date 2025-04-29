  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Yeni Turizm Rotası Gelişiyor: Kapadokya Bölgesinde Çekim Merkezi Olacak

Kayseri'de Yeni Turizm Rotası Gelişiyor: Kapadokya Bölgesinde Çekim Merkezi Olacak

Kocasinan Belediyesi ve ORAN Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen 'Kocasinan Bayramhacı Bütüncül Sağlık Turizmi Fizibilite Projesi' kapsamında gerçekleştirilen detaylı değerlendirme toplantısı tamamlandı. Toplantıda, bölgeye yapılacak yatırımlar ve turizm odaklı dönüşüm çalışmalarının, bölgenin turizm potansiyelini artıracağı öngörüsü paylaşıldı.

Kayseri'de Yeni Turizm Rotası Gelişiyor: Kapadokya Bölgesinde Çekim Merkezi Olacak

Proje kapsamında hazırlanan sonuç raporu kamuoyuyla paylaşılmadan önce, yetkililer ve uzmanlar tarafından kapsamlı biçimde incelendi. Analizler, Bayramhacı’nın bölgedeki turizm destinasyonları arasındaki rolünün güçleneceğine ve bölgenin, Kapadokya’ya gelen ziyaretçilerin ilk durağı olma potansiyeline dikkat çekiyor.

Proje sorumluları, bölgeye yapılacak yatırımların Kayseri’nin turizm vizyonuna önemli katkı sağlayacağını ve böylece şehrin Kapadokya’nın çıkış kapısı haline gelebileceğini vurguladı. Ayrıca, bölgenin turizm kapasitesini artırmak ve ziyaretçi sayısını çoğaltmak adına çalışmaların önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

İstişareler ve değerlendirmeler sırasında, bölgenin turizm açısından önemli bir destinasyon haline gelmesi için uzun vadeli ve koordineli projelerin hayata geçirilmesi gerekliliğine de dikkat çekildi. Bu gelişmeler, bölgeye yönelik yatırımların ve turizm odaklı dönüşüm adımlarının, zaman içinde kendini göstereceğine işaret ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Baki Ersoy'dan Trafik Güvenliği İçin Yeni Kanun Teklifi
Milletvekili Baki Ersoy’dan Trafik Güvenliği İçin Yeni Kanun Teklifi
TIR'ın altında kalan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
TIR’ın altında kalan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki genç toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki genç toprağa verildi
Talas Millet Bahçesi'nde Son Dokunuşlar
Talas Millet Bahçesi'nde Son Dokunuşlar
Bugün, unutulan Kut'ül Amare zaferinin 109. yıl dönümü
Bugün, unutulan Kut’ül Amare zaferinin 109. yıl dönümü
Kayseri'de Bilim ve Spora Modern Ulaşım Çözümleri
Kayseri’de Bilim ve Spora Modern Ulaşım Çözümleri
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!