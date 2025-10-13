Kayseri'de Yeni Ulaşım Projesi: Meteoroloji Katlı Kavşağı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konforunu artırmak için yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Meteoroloji Katlı Kavşağı, Kartal Katlı Kavşağı projesi öncesinde alternatif yol güzergâhı olarak planlanan Mehmet Özhaseki Bulvarı’nı Talas Bulvarı ve 15 Temmuz Bulvarı ile birleştirerek, Kayseri trafiğine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Asfalt Çalışmaları ve Proje Hedefleri

Proje kapsamında, Organize-Talas bağlantısı çalışmaları son aşamasına gelmiş durumda. Yüklenici firma yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, sahada görev yapan personele teşekkür edilerek, çalışmaların hızla tamamlanması için destek verildi. Kavşağın 29 Ekim’de hizmete açılması planlanıyor.

Proje, sadece bir ulaşım yatırımı olmanın ötesinde, Kayseri’nin modern şehircilik vizyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor. Yatırım bedeli 191 milyon 500 bin TL olan bu kavşak, Kayseri’nin ulaşım altyapısını güçlendirecek ve şehir trafiğine rahatlama getirecek.

Kayseri’nin gelişimi için önemli bir adım olarak görülen bu projeyle birlikte, şehirdeki ulaşım sorunlarının büyük ölçüde azalması bekleniyor.