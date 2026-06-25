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Kayseri'de Yeni Yönetim CHP İl Binasını Teslim Aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu'nun atanmasının ardından İl Başkanlığı binasına 'Arınacağız, Ahlaki değerlere geri döneceğiz' yazılı üzerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu afiş asıldı.

Kayseri'de Yeni Yönetim CHP İl Binasını Teslim Aldı

CHP il binasına, “Arınacağız, Ahlaki değerlere geri döneceğiz” yazılı afiş asıldı 

 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marzıoğlu atanmıştı. 
Yeni İl Başkanı Okan Marzıoğlu beraberindeki üyelerle birlikte dün CHP Kayseri İl binasına gelerek görevine başladı.
Okan Marzıoğlu yönetiminin göreve başlamasının ardından CHP Kayseri İl Başkanlığı binasına “Arınacağız, Ahlaki değerlere geri döneceğiz” yazılı üzerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu afiş asıldı.

Haber Merkezi

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