Kayseri'de Yenilenebilir Enerji ile Toplu Taşıma Dönüşümü

Ulaşım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Erdoğan, katıldığı Cermotalks programında, Kayseri’de yenilenebilir enerji kullanımıyla ilgili projeleri ve bu projelerin diğer şehirler için nasıl bir model oluşturduğunu paylaştı. Erdoğan, Türkiye’de toplu taşımada kullanılan ilk rüzgâr enerji santralinin kurulduğunu ve bu yatırımlarla raylı sistem yolcusunun tamamının, toplu taşımadaki toplam yolcunun ise %40’ından fazlasının temiz enerjiyle taşındığını vurguladı.

Erdoğan, enerji maliyetlerinin artışı karşısında çevresel ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak için kendi enerjilerini üretme yoluna gittiklerini belirtti. Toplu taşımanın sosyal bir kamu hizmeti olduğunu hatırlatan Erdoğan, gelirlerin sınırlı artış gösterdiğini, bu nedenle enerji giderlerini düşürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Proje sayesinde yıllık 15 bin ton karbon salınımının önüne geçildiği de belirtildi. Ayrıca, elektrikli otobüs sayısının artırılması hedefleniyor.

Erdoğan, Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin uluslararası çevresel sorumluluk inisiyatiflerinde de aktif rol aldığını, her yıl Carbon Disclosure Project (CDP) raporlaması yaptıklarını ve geçen yıl aldıkları B puanını yükseltmek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. 2028 yılına kadar otobüs operasyonlarında yolcu-km başına karbon emisyonunu %36, raylı sistem operasyonlarında ise %40 azaltmayı hedeflediklerini de vurguladı. Türkiye’de SBT hedefi belirleyen ilk ve tek toplu taşıma şirketi olduklarını belirten Erdoğan, bu alanda dünyada sayılı şirketler arasında yer aldıklarını dile getirdi.

Kayseri Ulaşım A.Ş., 2025 yılı itibarıyla elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama hedefini gerçekleştirmiş bulunuyor. Bu projeler, Kayseri'nin çevre dostu yatırımları ve sürdürülebilir ulaşım politikalarıyla hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ilham vermeye devam ettiğini gösteriyor.