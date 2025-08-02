Kayseri'de yeraltında gizli tarih: 800 Yıllık Medrese ilgi bekliyor

Cumhuriyet Meydanı'nın hemen yanı başındaki Camiikebir Mahallesi'nde 24 dönüm arazi üzerine kurulu Kayseri Kapalı Çarşısı'nın tam altında çoğu kişinin henüz haberdar olmadığı 800 yıllık Pervane Bey Medresesi bulunuyor.

Pervane Bey Medresesi hakkında bilgiler veren Tarihçi Mustafa Cingil, “Tarihi Kapalı Çarşı'da kazancıların hemen altında bulunan 800 yıllık bir medresedir. Ama pek bilinmez. Niye bilinmez? Yıllarca toprağın altında kaldığı için. Tarihi kendisi kadar önemlidir. Şöyle ki, 1243 Kösedağ Savaşı'yla beraber Selçuklular'ın yenilmesiyle Anadolu'ya Moğollar tahakküm etmiştir. Dolayısıyla o dönemde 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in 3 oğlunu aynı anda Moğollar devletin başına geçirmişlerdir. Yani Moğollar, kendileri devleti yönetmektense, yerel yöneticiler aracılığıyla halkı idare etmeyi her zaman tercih etmişlerdir. Yine o dönem bu üç kardeşi aynı anda iktidara getirmişlerdir. Bahse konu olan medrese ise bu dönemden hemen sonra, 1273-1277 yılları arasında yaptırılmıştır. Banisi o dönemin çok önemli devlet adamlarından Müineddin Süleyman Pervane'dir. Zaten medresenin ismi de Pervane Bey Medresesi'dir” şeklinde konuştu.

‘PERVANE BEY MEDRESESİ’NİN ZİYARETE AÇILMASI GEREKİYOR’

Pervane Bey Medresesi’nin ziyarete açılması gerektiğini ifade eden Tarihçi Mustafa Cingil, “1277 yılında Müineddin Süleyman Pervane o dönemde hem Memlüklerle iş birliği içindedir hem de Hatıroğlu isyanı sırasında Memlük Türk sultanı Baybars'la ilişkiye giriyor. Bu ikili oynama sonucunda da Moğolların haber almasıyla beraber bu ikili oynamayı yargılıyorlar ve ölüme mahkum edip idam ediyorlar. Dolayısıyla bu medrese 1273 ve 1277 yılları arasında yapılmıştır. Fakat kendisi hayatıyla, canıyla bedel ödediği gibi medrese de işte o tarihte Moğol ordusu tarafından yıkılıp yok ediliyor. Yıllarca bu yıkıntı topraklar altında kalmıştır ama eski kayıtlarda vardır. Ne zaman ortaya çıkıyor? 1985 yılında Tarihi Kapalı Çarşı restorasyona alınıyor. İşte o dönemde tesadüfen bir çöküntü neticesinde burası ortaya çıkıyor, bulunuyor. Araştırıldığında da kitaplarda yazan Pervane Bey Medresesi olduğu görülüyor. Tabii burası şu anda yeniden ihya edilme imkanı yok. Çok fazla tahribat görmüş. Dolayısıyla yeniden yapma imkanı yok. Buna da bu şekilde bir çare bulunuyor. 1980'li yıllarda hatta 90'lı yılların başında Bayındırlık Bakanlığı ve ilgili kurumların kararıyla burası kalıntıları bu şekilde bırakılıyor. Üzerine adeta sanki bir AVM garajı gibi ortam hazırlanıyor, üstüne bir beton dökülüyor, ayaklar yapılıyor ve korumaya alınıyor. Ama burada böylesine önemli bir medrese olduğunu hiç kimse bilmez. Şimdi burada gördüğünüz sadece, daha doğrusu ortaya çıkarılan medresenin belki de dörtte biri, beşte biridir. Çok daha büyüktür. Fakat şu anda değerli iş yerlerinin, mülklerin altında olduğu için diğer kısımlar şu anda toprak altında. Ama şu kısım bile bize yeterlidir. Dolayısıyla buranın aslında her şeyi hazır, ziyaretgah olması için. Sadece biraz görsellik katılıp halka açılması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.