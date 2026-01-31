Kayseri'de Yerel Kalkınma Hamlesi 2026 dönemi başlıyor

  • Haberler
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nın 2026 dönemi hayata geçiyor. Program kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde desteklenecek yatırım konuları Resmî Gazete’de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülecek programla, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve yüksek katma değerli yatırımların teşvik edilmesi hedefleniyor.

Programın 2026 döneminde Kayseri, sanayi altyapısı ve üretim gücüyle ön plana çıkan iller arasında yer aldı. İl bazında belirlenen ve destek kapsamına alınan yatırım konuları şu şekilde açıklandı:

Elektrikli ev aletlerinde veya ölçüm cihazlarında kullanılan yüksek katma değerli ürünlerin üretimi,
Mobilya sektöründe yan sanayi ile ileri-geri bağlantılı, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi,
Sivil havacılık ürünleri üretimi veya sivil havacılık bakım merkezi yatırımları,
Tıbbi cihaz üretimi.

