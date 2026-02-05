Kayseri'de yerel kalkınmaya TKDK'dan yüzde 100 hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, Kayseri’de yerel kalkınmayı tabandan tavana güçlendirecek bir adım daha atıldı. Boğaz Pınarı Yerel Eylem Grubu ve Yeşilhisar Yerel Eylem Grubu ile sözleşmeler imzalanarak faaliyetlerine yüzde 100 hibe desteği sağlanacak.

Kaymakamlıklar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklığıyla oluşturulan Yerel Eylem Grupları, ilçelerin kendi potansiyellerini ortaya çıkaracak projeleri hayata geçirecek.

Bu kapsamda;

Boğaz Pınarı Yerel Eylem Grubu’nun bütçesi yaklaşık 11 milyon TL, Yeşilhisar Yerel Eylem Grubu’nun bütçesi ise yaklaşık 11 milyon 500 bin TL olarak planlandı.

Boğaz Pınarı Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından yürütülecek faaliyetlerle Pınarbaşı ilçesinde; Gökkuşağı alabalığı, Türk Somonu ve coğrafi işaretli Uzunyayla Çerkez Peyniri gibi yöresel ürünlerin tanıtımı, ilçenin yaylaları ve akarsularının kırsal turizm açısından değerlendirilmesi ve kadın kooperatiflerine yönelik üretim atölyelerinin oluşturulması hedefleniyor.

Yeşilhisar Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından ise; ilçede festivallerin düzenlenmesi, Soğanlı Vadisi’nde çevre düzenlemeleri ve yürüyüş parkuru oluşturulması, yönlendirici levhaların yapılması ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel kıyafetlerin yaşatılması amacıyla yerel üretim atölyelerinin kurulması planlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TKDK İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, Yerel Eylem Gruplarının yerel kalkınma açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Yerel Eylem Grupları modeli, yerelin kendi potansiyelini yine yerelin iradesiyle harekete geçirmesini sağlayan çok kıymetli bir kalkınma yaklaşımıdır. İlçelerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini ön plana çıkaracak bu çalışmalarla, kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılmasını ve yerel ekonominin güçlendirilmesini hedefliyoruz. Kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın güçlü iş birliği sayesinde, bu projelerin ilçelerimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan yerel kalkınmayı esas alan bu çalışmalarla, Kayseri’nin kırsal alanlarında sosyal ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor.