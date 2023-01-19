Kayseri’de ‘Yerel Medya Buluşmaları’ gerçekleşti

Kayseri’de İletişim Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yerel Medya Buluşmaları programı gerçekleştirildi. Programa, Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Özkır, DAİL Sabah Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik, yerel ve ulusal medya temsilcileri katıldı. Programda konuşan Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, “Türkiye önemli bir ülke. Birilerinin düşüncesine göre bize bırakılamayacak, Türklere bırakılmayacak kadar bir ülke onun için ellerinden geldiği kadar ülkeyi kontrol edebilmek, mümkün olduğu kadar zayıflatabilmek gibi birtakım şeyler sağlayabilmek için çalışıp duruyorlar. Onda şaşırtıcı bir şey yok ama asıl şaşırtıcı olan, Türkiye’nin bize bırakılmayacak kadar önemli olduğuna dair yabancıların tezlerini içimizden de benimseyenler olması ve dış kaynaklı bir takım bu türden atraksiyonlara destek oluyor olmaları. Burada zannediyorum bize düşen vazife ortaya çıkıyor; biz siyasi bakış açımız, siyasi görüşümüz, taraftarlığımız her ne olursa olsun elinde sonunda Türkiye’de yayın yapan, Kayseri’yi baz alırsak Kayseri’de ve bölge müdürlüğüne bağlı diğer illerden yayın yapan ama elinde sonunda Türkiye’nin medyasıyız ve her hâlükârda tercih söz konusu olursa tabi ki Türkiye’nin menfaatlerini öne almamız gerekir. Bizim derdimiz gerçeklerdir. Bu gerçekler birilerinin canını acıtıyor olabilir. Bu canı acıyan iktidarda olabilir, muhalefette olabilir ama bizim için önemli olan haber kutsal, yorum hürdür anlayışı gereği yaptığımız işin doğası gereği insanlara haberin kutsal olduğu inancıyla doğruyu aktarmak. Yorum hürdür istediğimiz gibi yorum yapabiliriz. Dolayısıyla önemli olan bütün olup bitenler arasında doğruları bulup insanlara bunları aktarmak ve bunlar üzerinden yorum yapmalarını sağlamak” ifadelerini kullandı.

‘ULUSAL MEDYA VE YEREL MEDYADA YAŞANAN PROBLERLER AYNI’

Ulusal basında yaşanan problemlerin yerel medyada da yaşandığını söyleyen Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Özkır, “Ulusal basında yaşadığımız problemler neyse aslında yerel medyanın problemleri de aynı bence. Haberin aktarılması sürecinde gerçeğe ne kadar riayet ediyoruz ne kadar kurgusal kısım ekliyoruz ya da bir parçasını dışarıda bırakıyoruz. Yani gerçek bir olayı doğru bir şekilde ne kadar aktarıyoruz? bu çok büyük bir sorun, ulusal medyada da bu sorun var, yerel medyada da böyle bir sorun var. Çok büyük farklılıklar yok. Yine temel sorun olarak baktığımızda küresel medyanın da benzer bir sorunla iç içe olduğunu rahatlıklar söyleyebiliriz. Hatta bu sorunun kaynağının küresel medya ya da haberciliğin trendlerini belirleyen küresel markalar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani yıllar boyunca kendi dış politikaları doğrultusunda uluslararası medyanın haberciliği bir araç olarak kullandığını 1’nci Körfez savaşından Afganistan’ın işgaline, Suriye’de ki iç savaş sürecine ve yine Afrika’daki çeşitli operasyonlara kadar gördük” şeklinde konuştu.

‘DEZENFORMASYON MESELESİ İNSANLIK TARİHİ KADAR ESKİ BİR KAVRAM’

DAİL Sabah Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik ise “Dezenformasyon son yıllarda bilgi çağının, bilgi üretiminin hızla gelişmesi, teknolojinin bu üretilen bilgiyi yaymasında, dağıtılmasında çok ön plana çıkmasıyla birlikte daha da zikredilmeye başlanılan bir kavram. Dezenformasyon dediğimiz bilginin bozulmuş hali. Hz. Adem ile Hz. Havva cennete bir ağaçtan yemeyin emri ile duruyorlardı, şeytan gelip onlara yanlış bir bilgiyle yerseniz bir şey olmaz gibi söyleyince cennetten kovuldular. Aslında dezenformasyon dediğimiz şey yarın ve sonucunda da dünyada bulduk kendimizi. Dezenformasyon meselesi insanlık tarihi kadar eski bir kavram” diye konuştu.