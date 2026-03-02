Kayseri'de Yerli ve Milli Üretim Atılımı: Bataryalı Lokomotif Lansmanı

Bu gurur verici etkinliğe Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Osman Boyraz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Sayın Dr. Yalçın Eyigün katıldı. Programda konuşan yetkililer, yerli üretimin önemine ve ülke ekonomisine katkılarına vurgu yaptı.

KAAF Demiryolu Araçları A.Ş. tarafından geliştirilen Bataryalı Lokomotif, çevre dostu özellikleri ile dikkat çekiyor. Bu yeni nesil lokomotifin, hem yerli sanayiye katkı sağlaması hem de Türkiye'nin ulaşım altyapısını güçlendirmesi hedefleniyor.

Kayseri'nin üretim kapasitesi ve yenilikçi projeleri ile Türkiye'nin büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceği belirtilirken, bu tür yatırımların artarak devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Kayseri, yerli üretim ile hem şehirdeki ekonomik kalkınmayı desteklemekte hem de Türkiye’nin sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır.