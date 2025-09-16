Kayseri'de Yeşil Alanlar İçin Önemli Buluşma

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı personeli, düzenlenen bir programda bir araya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlikte, çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları konusundaki özverili çalışmalarına teşekkür edildi.

Kayseri'de Yeşil Alanlar İçin Önemli Buluşma

Yeşil Alanların Artırılması İçin Birliktelik

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz ve diğer yetkililer katıldı. Başkanlık makamı, yapılan çalışmalara duyulan minnettarlığı dile getirerek, ekiplerin emeklerinin önemine vurgu yaptı. “Kültür Yolu Festivalimiz Kayseri’mize renk kattı ama en çok da isimsiz kahramanlar, sizler gayret ettiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde ifadeler kullanıldı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Başkanlık, Kayseri'nin belediyecilikteki örnek tavrını vurgulayarak, tüm ekiplerin katkısının büyük olduğunu belirtti. Ayrıca, birlik ve beraberlik mesajı verilerek, “Huzur her işin ilacı. İnşallah bu anlayış içerisinde dayanışarak, kenetlenerek çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

Kayseri’nin Geleceği İçin Çalışmalar Devam Edecek

1 milyon 260 bin metrekarelik Millet Bahçesi'ndeki bakım çalışmaları da dahil olmak üzere, şehrin her köşesindeki projelerin önemine dikkat çekildi. Kayseri'nin bir bütün olarak düşünülmesi gerektiği ifade edilerek, “Kayseri’ye birlik beraberlik yakışır” mesajı verildi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ve samimi sohbetlerle sona erdi.

Haber Merkezi

