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Kayseri'de Yeşil Bir Gelecek İçin Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımlar atmaya devam ediyor. Erkilet Generalemir Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, Kayseri'ye özgü gilaburu bitkileri toprakla buluştu.

Kayseri'de Yeşil Bir Gelecek İçin Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor

Bu çalışmalar, doğayı güzelleştirmenin yanı sıra, şehrin iklimini daha sürdürülebilir hale getirmeye yönelik büyük bir çaba olarak öne çıkıyor. Ağaç dikimi ve yeşil alanların artırılmasıyla kent, daha sağlıklı ve ekolojik bir yaşam alanı olma yolunda ilerliyor. İlçe genelinde devam eden çalışmalarda, ağaçlandırma faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamlı proje, gelecek nesillere bırakılacak en güzel miraslardan biri olmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

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