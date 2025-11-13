Kayseri'de Yeşil Vatan Seferberliğine 155 Milyon Liralık Katkı

Yeşil Alan ve Ağaçlandırma Miktarlarında Artış

Kayseri'deki yeşil alan ve ağaçlandırma miktarları, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sayesinde önemli bir artış gösterdi. 2019 yılında 5 milyon 567 bin 439 metrekare olan yeşil alan miktarı, 2023 itibarıyla 7 milyon 215 bin 86 metrekareye yükseldi. Ağaçlandırma alanı ise 2019'daki 3 milyon 850 bin 864 metrekareden 4 milyon 199 bin 5 metrekareye ulaştı. Ayrıca, kişi başına düşen ağaçlandırma alanı 16,59 metrekareden 18,43 metrekareye çıktı. Bu süreçte toplamda 752 bin 800 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Hedeflerin Aşılması

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı sonuna kadar ulaşmayı hedeflediği 7 milyon 200 bin metrekare yeşil alan miktarını aşarak 7 milyon 215 bin 86 metrekareye ulaşmayı başardı. Ağaçlandırma alanında ise 4 milyon 400 bin metrekarelik hedefin yüzde 95'i gerçekleştirilerek 4 milyon 199 bin 5 metrekareye ulaşıldı. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı hedefi de yüzde 99 oranında gerçekleştirilerek 18,50 metrekareye çıkarıldı.

Ağaçlandırma Faaliyetlerine Önemli Yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ağaçlandırma çalışmalarına toplamda 101 milyon 157 bin 500 TL yatırım yaptı. Bu yatırımın 63 milyon 657 bin 500 TL'si yapraklı ve ibreli ağaçlar, 37 milyon 500 bin TL'si ise tüplü fidanlar için harcandı. Genel olarak, belediyenin yeşil alan faaliyetlerinin toplam maliyeti 155 milyon 133 bin 91 TL olarak kaydedildi.

Bu çalışmalar, Kayseri'nin yeşil alanlarının artırılmasına ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulmasına katkıda bulunuyor.