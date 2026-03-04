- Haberler
Kayseri'de Yeşilay'dan Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri Düzenlendi
1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında, Kayseri genelindeki ERVA Spor Kulüplerinde gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele seminerleri düzenlendi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen programlarda, gençlerle bir araya gelinerek bağımlılık türleri, korunma yolları ve sağlıklı yaşamın önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Seminerlerde, sporun, bilinçli yaşamın ve güçlü sosyal bağların gençleri bağımlılıklardan korumadaki rolüne dikkat çekildi. Gençlerle interaktif sohbetler gerçekleştirilerek, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulması hedeflendi.
Yeşilay Kayseri İl Başkanı Mustafa Demir, Yeşilay Haftası kapsamında yürütülen çalışmaların gençlerin bilinçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Demir, bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Ayrıca, gençlerin spor, eğitim ve değer temelli çalışmalarla desteklenmesinin bağımlılıkların önlenmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.
Programlarda, gençleri sporla buluşturarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan ERVA Projesi’nin Kayseri’de önemli bir sosyal katkı sunduğu belirtildi. Projenin hayata geçirilmesinde büyük emeği bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in, gençlere yönelik vizyoner yaklaşımı ve bağımlılıkla mücadeleye verdiği güçlü destek sayesinde şehirde önemli çalışmaların gerçekleştirildiği vurgulandı.
Yetkililer, Yeşilay Haftası boyunca Kayseri’de gençlere ve ailelere yönelik farkındalık çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.