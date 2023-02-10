Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Konunun uzmanı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Kayseri'de vatandaşların endişeleri üzerine bir açıklama yapma gerekliliği duyulmuştur.

Türkiye Diri Fay Haritası incelendiğinde Kayseri merkezde diri fay hattı bulunmamaktadır. Bu da demek oluyor ki Kayseri merkezli yıkıcı bir deprem olması mümkün değildir.

Kayseri nereden kaybediyor, niye bu kadar sallanıyoruz derseniz Kayseri'nin etrafında özellikle doğu kısmında depremin ana merkezi olan 2 fay hattı bulunmaktadır. Dolayısıyla Kayseri, yaşanan her sarsıntıyı hisseder bunda korkulacak bir şey yok.

Kayseri'de büyük yıkımlar oluşması için 7,8 Mw ila 8,2 Mw gibi bir magnitüdde deprem olması gerekir ki böyle bir deprem birbirini tetikleyen depremler durumunda 72 saat sonrasını beklemez. Kayseri şuanda risk bölgesi değildir endişelenmenize gerek yok.

Şu anda birinci önceliğimiz Hatay ve Kahramanmaraş illeri bu alanlarda da AFAD UMKE AKUT KIZILAY AHBAP gibi hem kamu kurumları hem de STK'lar hem de yardımsever siviller var gücüyle çalışmaktadır. Ayrıca dünyanın dört bir yanından hem erzak hem de insan gelmektedir. Evlerinizde özellikle üst katlarda tabiri caizse beşik gibi sallanmanız normaldir.

Kayseri merkezi ile Elbistan arası kuş uçumu 150 km gibi bir mesafe bu Pınarbaşı gibi ilçelerde ise daha yakın. Pınarbaşı gibi deprem üssüne çok yakın ve 90-100 yaşlarında hatta daha yaşlı binaların bulunduğu ilçelerde hasar ve yıkım düşük oranda oluşabilir. Dediğim gibi 7,6 şiddetindeki 2. Depreme 150km yakınlıkta olmamızdan dolayı ilimiz bayağı sallandı ama ilimizde kayıp veya ölüm yok. Binalarınızda çatlaklar olabilir bunların çoğu sıva/boya çatlağı veya hafif çatlaklardır.

Merkezdeki evlerinizde oturmanızda büyük oranda bir sıkıntı bulunmamaktadır.

Son olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Sosyal medyada dezenformasyonlara gelmeyin. Kayseri'de yıkıcı deprem riski yok. Kayseri merkezden fay hattı geçmiyor ilçelerde ise toplam 3 tane 3. derece fay mevcut. Bunlarda da 6’dan büyük deprem olamaz. Kayseri 8 üstündeki depremlere kadar depreme dayanıklıdır. 8 üstü deprem ise Türkiye'de görülmemiştir. İçiniz rahat olsun.

