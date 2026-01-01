Kayseri'de yılbaşı huzuru için güvenlik denetimleri gerçekleştirildi
Kayseri'de polis ekipleri Talas ilçesinde vatandaşların yeni yıla huzurlu bir şekilde girmesi için denetimlerini artırdı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi amacıyla Talas ilçesinde denetimlerini artırdı. Yılbaşı öncesinde yoğunlaştırılan uygulamalar kapsamında cadde ve sokaklarda asayiş kontrolleri gerçekleştirildi. Ekipler, özellikle kalabalık alanlar, eğlence mekânları ve ana arterlerde kimlik kontrolü ve trafik denetimleri yaptı. Şüpheli araçlar durdurularak aramalar yapılırken, sürücülere yönelik alkol kontrolleri de ihmal edilmedi.