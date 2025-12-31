  • Haberler
  • Kayseri'de yılbaşı için 3 bin 40 personel görev alacak

Kayseri'de yılbaşı kutlamalarının huzur ve güven ortamında geçmesi ve vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için alınan tedbirler kapsamında 3 bin 40 personel görev yapacak.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı kutlamalarının huzur ve güven ortamında geçmesi ve vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için alınan tedbirler kapsamında 3 bin 40 personel görev yapacağı bildirildi. Bu kapsamda 10 Drone, 10 TİM, 210 resmi-sivil ekip, 450 yaya devriye personeli, 1800 birimlerden ve ilçelerden görevlendirilen personel, 110 trafik ekibi olmak üzere 3 bin 40 personel ile görev yapılacak.

Haber Merkezi

