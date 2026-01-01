Kayseri'de yılbaşı kutlamalarında kavga

Kayseri'nin Talas ilçesinde yeni yıl kutlamaları sırasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Kayseri'de yılbaşı kutlamalarında kavga

Olay, Talas ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yılbaşı kutlamaları esnasında bir grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kısa süreli arbedeye, polis ekipleri tarafından müdahale edildi. İki grup ekiplerin biber gazı müdahalesi ile ayrıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

18-25 yaşındaki çiftlere 250 bin lira kredi desteği
18-25 yaşındaki çiftlere 250 bin lira kredi desteği
Meteoroloji'den Kar'dan vazgeçti: Kayseri'ye buzlanma ve don olayı uyarısı
Meteoroloji’den Kar'dan vazgeçti: Kayseri’ye buzlanma ve don olayı uyarısı
Başkan Altun, 'Takvimler değişiyor ama sorunlar her geçen gün daha da artıyor'
Başkan Altun, “Takvimler değişiyor ama sorunlar her geçen gün daha da artıyor”
Kayseri'de yılbaşında denetimi
Kayseri’de yılbaşında denetimi
Vali Çiçek'ten kar tatiline tepki veren vatandaşa 'Sen benim yerimde olsan ne yapardın'
Vali Çiçek'ten kar tatiline tepki veren vatandaşa; “Sen benim yerimde olsan ne yapardın”
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Muhtarlarla İletişim ve Dijital Dönüşüm Çalışmaları
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Muhtarlarla İletişim ve Dijital Dönüşüm Çalışmaları
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!