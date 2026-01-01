Kayseri'de yılbaşı kutlamalarında kavga
Kayseri'nin Talas ilçesinde yeni yıl kutlamaları sırasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
Olay, Talas ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yılbaşı kutlamaları esnasında bir grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kısa süreli arbedeye, polis ekipleri tarafından müdahale edildi. İki grup ekiplerin biber gazı müdahalesi ile ayrıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.