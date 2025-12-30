Kayseri'de yılbaşı tedbirleri toplantısı
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Erciyes Polisevinde Yılbaşı Tedbirleri konulu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe ve birim amirleri ile birlikte, Erciyes Polisevinde bir araya gelerek Yılbaşı Tedbirleri konulu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılaması amacıyla planlanan uygulamalar kapsamında; asayiş, trafik ve tüm birimlerin koordineli şekilde görev yapacağı belirtildi.