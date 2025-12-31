Kayseri'de yılbaşında denetimi

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı nedeniyle tüketimi artması beklenen ürünlere yönelik marketler, kuruyemişçiler, pastaneler, lokanta ve restoranlar ile alkollü–alkolsüz ürünlerin satışı ve sunumunun yapıldığı işletmelerde denetimler gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda İl/İlçe Müdürlüklerince görevli Gıda Denetim Ekipleri tarafından, yılbaşı nedeniyle tüketimi artması beklenen ürünlere yönelik; marketler, kuruyemişçiler, pastaneler, lokanta ve restoranlar ile alkollü–alkolsüz ürünlerin satışı ve sunumunun yapıldığı işletmelerde denetimler gerçekleştiriliyor.

