Kayseri'de yılbaşında denetimi
Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda İl/İlçe Müdürlüklerince görevli Gıda Denetim Ekipleri tarafından, yılbaşı nedeniyle tüketimi artması beklenen ürünlere yönelik; marketler, kuruyemişçiler, pastaneler, lokanta ve restoranlar ile alkollü–alkolsüz ürünlerin satışı ve sunumunun yapıldığı işletmelerde denetimler gerçekleştiriliyor.