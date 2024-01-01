Kayseri'de yılın ilk bebeği 'Ceylin' oldu

Kayseri'de 2024 yılının ilk bebeği Kayseri Şehir Hastanesi'nde doğan 'Ceylin' oldu.

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  • 01.01.2024 01:18
  • Güncelleme: 01.01.2024 12:11
Kayseri'de yılın ilk bebeği 'Ceylin' oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 2024 yılının ilk bebeği Kayseri Şehir Hastanesi’nde doğan ’Ceylin’ oldu.

Yeni yılın ilk bebeği olan Ceylin, Kayseri Şehir Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Polikliniğinde dünyaya geldi. Kezban ve Oğuz Alkan çiftinin ikinci bebeği olan Ceylin, normal doğum ile saat 00.02’de dünyaya geldi. Aileyi ziyaret ederek tebrik eden Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ertuğrul Keklik, “Kayseri’nin ilk bebeğine, yeni yılın ilk bebeklerine, bütün vatandaşlarımıza yeni yılın kutlu olmasını, mutlu, sağlıklı bir yıl olmasını diliyoruz” dedi.

2024 yılın ilk bebeği olan Ceylin’in gününde doğduğunu söyleyen Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Karakaş Aydın ise, “Bebeğimiz Kayseri’de yeni yılın ilk bebeği. Sağlıklı, annemizin ikinci gebeliğinden olan ve gününde doğan sağlıklı bir kız bebek. Bir sıkıntımız yok. Vatana, millete hayırlı olsun. Yeni yılda herkese sağlıklı, mutlu yıllar dilerim” dedi.

“Yeni yılın ilk bebeği olması sürpriz oldu”

Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade eden anne Kezban Alkan, “Bebeğimin yeni yılın ilk bebeği olduğu için çok heyecanlıyım. Bebeğimizin adı Ceylin. Yeni yılın herkese daha güzel şeyler getirmesini diliyorum. Bebeğimizin yeni yılın ilk bebeği olması birazcık sürpriz oldu. Heyecanlı ve duygusalız. Ceylin bizim ikinci çocuğumuz. Boyu 51 santimetre, kilosu da 3 kilo 300 gram. Bebeğimizin ismine de eşim karar verdi” şeklinde konuştu.

Baba Oğuz Alkan ise, “Yeni yıla bebeğimiz ile girdiğimiz için çok mutlu ve huzurluyum. Herkese iyi yıllar. Huzurlu ve mutlu yıllar diliyorum. İnşallah biran önce savaşlar biter. Dünyaya gözünü yeni açan bebeklerimiz dünyaya tekrardan gözünü kapatmaz. İsrail’in katlettiği bebeklerin katliamının biran önce bitmesini diliyorum. İnşallah herkes baba olma duygusunu yaşar” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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