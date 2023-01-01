Kayseri'de yılın ilk bebeği 'Yüsra' oldu

Kayseri'de 2023 yılının ilk bebeği Kayseri Şehir Hastanesi'nde doğan Tekne Ailesi'nin ilk bebeği olan Yüsra oldu.

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  • 01.01.2023 00:39
  • Güncelleme: 01.01.2023 10:53
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Kayseri'de yılın ilk bebeği 'Yüsra' oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 2023 yılının ilk bebeği Kayseri Şehir Hastanesi’nde doğan Tekne Ailesi’nin ilk bebeği olan Yüsra oldu.

Yeni yılın ilk bebeği olan Yüsra; Kayseri Şehir Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Polikliniğinde dünyaya geldi. Ahmet ve Asena Tekne çiftinin ilk bebeği olan Yüsra normal doğum ile saat 00.05’te dünyaya geldi. Aileyi ziyaret ederek tebrik eden Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Şamil Gergin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kayseri Şehir Hastanesi’nde, devletimizin kuruluşunun 100. yıldönümünde ilk bebeğimiz dünyaya gelmiştir. Babası ve annesini tebrik ediyor, bebeğimiz Yüsra’ya da sağlıklı bir ömür diliyoruz" dedi.

2023 yılının ilk bebeğinin sağlığının gayet iyi olduğunu aktaran Kadın Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Durmuş ise, "41 haftalık doğan bebeğimiz saat 00.05’te çok sağlıklı bir şekilde doğdu. 3 kilo 990 gram şeklinde doğdu, 51 santim boyu var. Çok sağlıklı bir bebeğimiz. Ailesiyle birlikte huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.

"Çok mutluyum"

Mutluluğunu ifade eden anne Asena Tekne ise, "Bebeğim yılın ilk bebeği oldu. Bu durumdan dolayı da çok mutluyum. Zorlu bir süreç. Bu zorlu süreci de hastane çalışanlarının profesyonel çalışmalarıyla kolay bir şekilde atlattım. Çok teşekkür ederim" derken, baba Ahmet Tekne de hastane personeline teşekkürlerini ileterek mutluluğunu dile getirdi.

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İHA

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