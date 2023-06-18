Kayseri'de YKS heyecanı 2'inci oturumla sürdü

Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2'inci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile devam etti.

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  • 18.06.2023 10:47
  • Güncelleme: 18.06.2023 13:10
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Kayseri'de YKS heyecanı 2'inci oturumla sürdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2’inci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile devam etti.

Türkiye genelinde 2 milyon 500 binin üzerinde Kayseri’de ise binlerce öğrencinin katıldığı YKS’nin 2’inci oturumu AYT başladı. Refika Küçükçalık İlkokulu ve Ortaokulunda sınava girecek öğrenciler aileleri ile erkenden okulun yolunu tuttu. Öğrenciler büyük bir heyecanla sınava girerken, onlara eşlik eden aileleri Kuran-ı Kerim okuyarak, dua etti.

Çocuğunu sınava getiren Yusuf Basınç sınava giren adaylara başarılar dileyerek, “İnşallah hayırlısı olur. 1 yıldır hazırlanıyor. Geçen yıl 354 puan aldı. Puanını beğenmedi bugün tekrardan giriyor. Dershaneye gitmedi, evde hazırlandı. Öğretmen yeğenlerin vardı onlarla birlikte yardımlaştılar. Sınava girenlere de başarılar diliyorum. Hiçbir şeyin sonu değil. Olmasa da yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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