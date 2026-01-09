Kayseri'de yol durumu: Bazı güzergâhlar tır ve çekici trafiğine kapalı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kontroller sonucunda merkez ve çevre ilçelerde bazı yolların açık bazı yolların ise çekici/tır trafiğine kapalı olduğu bildirildi.

Emniyetin saat 06:00 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre;

Kayseri/ Erciyes Yolu, Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.

Kayseri/Nevşehir Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri/Ankara Karayolu, Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri/Sivas Karayolu, Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.

Kayseri/ Pınarbaşı Karayolu, Hava kapalı, yağış yok, zemin karlı, çekici/tır trafiğine kapalı.

Kayseri/Yozgat Karayolu, Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri/Niğde Karayolu, Hava kapalı, yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Pınarbaşı/Gürün Karayolu, Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, çekici/tır trafiğine kapalı.

Pınarbaşı/Göksun Karayolu, Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, çekici/tır trafiğine kapalı.