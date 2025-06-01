Kayseri'de Yol Konforu Artıyor: Erkilet Bulvarı'nda Kapsamlı Asfalt Çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından planlanan çalışma kapsamında, 3 bin 300 metre uzunluğundaki yolun mevcut asfaltı kazıma işlemiyle kaldırılıyor. Çıkan freze malzemeleri ise kırsal bölgelerde tekrar değerlendirilerek geri dönüşüm sağlanıyor.

Kazıma işleminin ardından, yolun dayanımını güçlendirmek amacıyla 7 cm binder ve 5 cm aşınma asfalt tabakası serilecek. Böylece sürücüler için daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunulacak.

Toplam 36 milyon TL maliyetle gerçekleştirilen proje kapsamında 21 bin ton sıcak asfalt serimi planlanırken, tamamlandığında toplam 6 bin 600 metre uzunluğunda yenilenmiş yol halkın hizmetine sunulacak.

Erkilet Bulvarı’nda uzun yıllardır direksiyon eğitmenliği yapan Bahattin Halil Eke, yol yenileme çalışmalarına duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Günde en az 150 kilometre yapıyoruz bu parkuru. Ciddi bir şekilde asfalt yenilenmesi gerekiyordu. Büyükşehir Belediyesi sağ olsun, komple yeni bir asfalt döküldü. Çok sevindik, güzel bir hizmet oluyor" ifadelerini kullandı.

Kayseri’de ulaşım altyapısını güçlendiren bu tür çalışmalar, bölge sakinleri tarafından olumlu karşılanırken, belediye ekipleri sahada yoğun mesai harcayarak şehir içi trafiği daha akıcı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.