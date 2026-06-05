Kayseri'de Yol Kontrolünde 510 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol faaliyetinde 510 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Pınarbaşı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Solaklar Mahallesi’nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol emniyet ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Uygulama sırasında kimlik sorgulaması için durdurulan ve muavinliğini E.E. isimli şahsın yaptığı otobüste yapılan aramada toplam 510 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili E.E. gözaltına alındı. Şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.