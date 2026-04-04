  • Kayseri'de yolcu otobüsünde 51 adet uyuşturucu hap ve 250 kilogram tütün yakalandı

Kayseri'de yolcu otobüsünde 51 adet uyuşturucu hap ve 250 kilogram tütün yakalandı

Kayseri'de Jandarma ekipleri ve JASAT timi tarafından yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında yapılan çalışmalarda yolcu otobüsü şoförü A.G. isimli şahsın üzerinden 51 adet LYRİCA uyuşturucu hap ele geçirilirken, araç içerisinde ise 250 kilogram tütün yakalandı.

Kayseri'de yolcu otobüsünde 51 adet uyuşturucu hap ve 250 kilogram tütün yakalandı

Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timi ile ortak icra edilen Yol Emniyet ve Kontrol faaliyeti esnasında sürücülüğünü A.G. isimli şahsın yaptığı  yolcu otobüsü kimlik sorgulaması yapmak üzere durdurulurken, araç şoförünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan kaba üst aramasında 51 adet LYRİCA uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca araç içerisinde başkaca suç ve suç unsuru bulunması ihtimaline karşı yapılan aramada 250 kilogram kaçak olduğu değerlendirilen tütün yakalandı.  
Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikata başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Doğum izni süresi uzatılıyor
Doğum izni süresi uzatılıyor
Genç Birlik Kayseri Şubesi'nden 'Tecrübeden Liderliğe' söyleşisi
Genç Birlik Kayseri Şubesi'nden “Tecrübeden Liderliğe” söyleşisi
Kayseri'de otomobilin devrildiği kaza kamerada
Kayseri'de otomobilin devrildiği kaza kamerada
Et Fiyatlarında Manipülasyon Soruşturması: Kayseri'den 2 Tutuklama
Et Fiyatlarında Manipülasyon Soruşturması: Kayseri’den 2 Tutuklama
Kayseri'den Filistin için Vicdan Çağrısı: 'Zulme Karşı Susmayacağız'
Kayseri’den Filistin için Vicdan Çağrısı: “Zulme Karşı Susmayacağız”
Nalçık Bulvarı'nda kaza: 6 yaralı
Nalçık Bulvarı’nda kaza: 6 yaralı
