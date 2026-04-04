Kayseri'de yolcu otobüsünde 51 adet uyuşturucu hap ve 250 kilogram tütün yakalandı

Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timi ile ortak icra edilen Yol Emniyet ve Kontrol faaliyeti esnasında sürücülüğünü A.G. isimli şahsın yaptığı yolcu otobüsü kimlik sorgulaması yapmak üzere durdurulurken, araç şoförünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan kaba üst aramasında 51 adet LYRİCA uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca araç içerisinde başkaca suç ve suç unsuru bulunması ihtimaline karşı yapılan aramada 250 kilogram kaçak olduğu değerlendirilen tütün yakalandı.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikata başlatıldı.