Kayseri'de yollar açık

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 23.05.2025 tarihinde saat 8:30 itibarıyla yol ve hava durumu ile ilgili güncel bilgilendirmede bulundu. buna göre Kayseri'de kapalı yol olmadığı bildirildi.

Kayseri'de yollar açık

Kayseri’de kar yağışı etkisini gösterirken merkezde de kar yağışı hakim oldu.  kar sebebiyle ulaşımda aksamalar olmaması adına ekipler tarafından kontroller yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise 23.05.2025 günü 8:30 saati itibarı ile yol durumları hakkında bilgilendirme yaptı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden  yapılan açıklamada şu ifadelere  yer verildi:

"23.05.2025 tarihinde saat 8:30 itibarıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz Ekiplerince Yapılan Yol Kontrollerinde:

MERKEZ BÖLGE

Kayseri-Nevşehir Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemşn ıslak, trafik akımı normal 
Kayseri-Ankara Karayolu: hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, trafik akımı normal
Kayseri-Sivas Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak , trafik akımı normal.
Kayseri/ Malatya Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, trafik akımı normal.
Kayseri/ Yozgat Karayolu: hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, trafik akımı normal.
Kayseri/Niğde Karayolu: hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, trafik akımı normal.

İSTASYONLAR 
Kayseri/Gürün Karayolu: hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin hafif karlı, trafik akımı normal.
Kayseri/Göksun Karayolu: hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, trafik akımı normal. 
Ekiplerimiz tepe lambaları açık vaziyette sabit ve seyir halinde denetimlerini sürdürmektedir."

Haber Merkezi

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