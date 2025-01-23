Kayseri'de yollar açık

Kayseri’de kar yağışı etkisini gösterirken merkezde de kar yağışı hakim oldu. kar sebebiyle ulaşımda aksamalar olmaması adına ekipler tarafından kontroller yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise 23.05.2025 günü 8:30 saati itibarı ile yol durumları hakkında bilgilendirme yaptı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23.05.2025 tarihinde saat 8:30 itibarıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz Ekiplerince Yapılan Yol Kontrollerinde:

MERKEZ BÖLGE

Kayseri-Nevşehir Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemşn ıslak, trafik akımı normal

Kayseri-Ankara Karayolu: hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, trafik akımı normal

Kayseri-Sivas Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak , trafik akımı normal.

Kayseri/ Malatya Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, trafik akımı normal.

Kayseri/ Yozgat Karayolu: hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, trafik akımı normal.

Kayseri/Niğde Karayolu: hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, trafik akımı normal.

İSTASYONLAR

Kayseri/Gürün Karayolu: hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin hafif karlı, trafik akımı normal.

Kayseri/Göksun Karayolu: hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, trafik akımı normal.

Ekiplerimiz tepe lambaları açık vaziyette sabit ve seyir halinde denetimlerini sürdürmektedir."