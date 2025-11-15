Kayseri'de yollar trafiğe açık
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrollerinde Erciyes, Kayseri-Nevşehir, Kayseri-Ankara, Kayseri-Sivas, Kayseri-Pınarbaşı, Kayseri-Yozgat, Kayseri-Niğde, Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Göksün yolunun trafiğe açık olduğu bildirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yağışlı hava sebebiyle yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kayseri'de yolların trafiğe açık olduğu bildirildi.
Erciyes Yolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Kayseri–Nevşehir Karayolu, hava kapalı, yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Kayseri–Ankara Karayolu, hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Kayseri–Sivas Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Kayseri–Pınarbaşı Karayolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Kayseri–Yozgat Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.Kayseri–Niğde Karayolu, hava kapalı, karla karışık yağmur yağışı var, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Pınarbaşı–Gürün Karayolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Pınarbaşı–Göksun Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.