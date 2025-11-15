Kayseri'de yollar trafiğe açık

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrollerinde Erciyes, Kayseri-Nevşehir, Kayseri-Ankara, Kayseri-Sivas, Kayseri-Pınarbaşı, Kayseri-Yozgat, Kayseri-Niğde, Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Göksün yolunun trafiğe açık olduğu bildirildi.

Kayseri'de yollar trafiğe açık

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yağışlı hava sebebiyle yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kayseri'de yolların trafiğe açık olduğu bildirildi.

Erciyes Yolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Kayseri–Nevşehir Karayolu, hava kapalı, yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Kayseri–Ankara Karayolu, hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Kayseri–Sivas Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Kayseri–Pınarbaşı Karayolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Kayseri–Yozgat Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.Kayseri–Niğde Karayolu, hava kapalı, karla karışık yağmur yağışı var, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Pınarbaşı–Gürün Karayolu, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Pınarbaşı–Göksun Karayolu, hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kış lastiği denetimlerinde 20 araç kontrol edildi
Kış lastiği denetimlerinde 20 araç kontrol edildi
Kayseri barosu: 'Bu şehirde hiçbir kadının 'bir sonraki haber' olmasına izin vermeyeceğiz'
Kayseri barosu: “Bu şehirde hiçbir kadının "bir sonraki haber" olmasına izin vermeyeceğiz”
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Rabia Alaca, toprağa verildi
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Rabia Alaca, toprağa verildi
Vali Çiçek, 'Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi 'kimse yok mu' diyenlerin evi olacak'
Vali Çiçek, “Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi 'kimse yok mu' diyenlerin evi olacak”
MEB'den genç girişimcilere istihdam fırsatı
MEB’den genç girişimcilere istihdam fırsatı
İncesu'da karla mücadele çalışmaları
İncesu’da karla mücadele çalışmaları
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!