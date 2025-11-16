Kayseri'de yollar trafiğe açık

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda merkez ve çevre ilçelerde yolların açık olduğu bildirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yağışlı hava sebebiyle yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda emniyetin saat 13.00 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre;

Erciyes Yolu, hava kapalı. yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Kayseri–Nevşehir Karayolu, hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık. Kayseri–Ankara Karayolu, hava açık, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık. Kayseri–Sivas Karayolu, hava açık, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık. Kayseri–Pınarbaşı Karayolu, hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Kayseri–Yozgat Karayolu, hava açık, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.
Kayseri–Niğde Karayolu, hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık. 
Pınarbaşı–Gürün Karayolu, hava kapalı, yağış yok,  zemin ıslak, yol trafiğe açık. Pınarbaşı–Göksun Karayolu, hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

